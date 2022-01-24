الكان..غامبيا تتابع كتابة التاريخ وتتأهل لربع النهائي على حساب غينيا

هبة بريس ـ رياضة

واصل منتخب غامبيا كتابة التاريخ بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد، اليوم الإثنين بملعب كويكونغ ستاديوم بمدينة بافوسام، لحساب لقاءات ثمن نهائي كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل موسى بارو هدف منتخب غامبيا في الدقيقة 71.

وتحصل يوسوفا نجي، لاعب منتخب غامبيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 87، كما حصل إبراهيما كونتي، لاعب غينيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 93.

وبهذا يكون المنتخب الغامبي قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي “الكان”، علما أن هذا المنتخب يشارك في النهائيات لأول مرة في تاريخه، وسيلتقي في دور الربع مع الفائز من مباراة الكاميرون ضد جزر القمر.

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