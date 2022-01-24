القنيطرة.. توقيف خمسيني انتحل صفة ونصب على سيدة في مبالغ مالية

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 23 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة واستعمالها في النصب والاحتيال.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة مسؤول بالإدارة الترابية من أجل ربط الاتصال بضحية وادعاء تمكينها من شقة في أحد المشاريع الاجتماعية بمنطقة “تامسنا” بالقرب من مدينة الرباط، قبل سلبها مبالغ مالية متفاوتة بدعوى ربط هذه الشقة بشبكات الماء والكهرباء.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل نشر مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، أسفرت عن توقيفه اليوم الأحد بمنطقة “المهدية” ضواحي مدينة القنيطرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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