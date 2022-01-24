بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

هبة بريس - وكالات

أعلن المدير الفني للمنتخب النيجيري أوستن إيجوافوين، استقالته من تدريب “النسور الخضراء”، عقب الهزيمة أمام تونس، الأحد، والإقصاء من بطولة أمم إفريقيا “الكاميرون 2021”.

وقال إيجوافوين في تصريحات عقب المباراة: “سأعود إلى موقعي وأسمح للاتحاد الوطني لكرة القدم باتخاذ قرار بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “كانت لدينا مشاكل في السرعة في التمرير، حاولنا تغيير التكتيكات لكنها لم تنجح، لم يكن يومنا، ولعبنا ضد خصم ليس سهلا”.

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