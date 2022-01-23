في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب الغابون بركلات الحظ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن منتخب بوركينا فاصو من ضمان أول مقاعد ربع نهائي كأس إفريقيا التي تجرى حاليا بدولة الكاميرون ، و ذلك بعد فوزه في مباراة الثمن أمام منتخب الغابون بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل.

و تمكن رفاق البوركينابي يوسوفا دايو من تسجيل أول أهداف المباراة عبر ضربة جزاء في الشوط الأول من مواجهتهم أمام فهود الغابون الذين حاولوا الرجوع في النتيجة رغم النقص العددي ليتأتى لهم ذلك قبل نهاية زمن اللقاء القانوني بثوان فقط.

و احتكم المنتخبان للأشواط الإضافية التي شهدت تكافؤا بينهما مع تضييع عدد كبير من الفرص المحققة و كذا تسجيل هدفين ألغتهما تقنية الفار بداعي وجود مخالفة تسلل.

و أنهت ضربات الحظ مشوار منتخب الغابون بعد أن تمكنت الأقدام البوركينابية من حسم الركلات الترجيحية لفائدتها، ليعلن الحكم المغربي رضوان جيد بنهاية اللقاء و تأهل بوركينا فاصو لربع نهائي كان الكاميرون.

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