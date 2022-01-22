شبهة الابتزاز الجنسي تقود خمسة طلبة أمام النيابة العامة بسطات
هبة بريس_ سطات
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، من المحتمل أن تحيل صباح غد الأحد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خمسة طلبة جامعيين من بينهم فتاتين وشابين في حالة اعتقال والخامس في حالة سراح يشتبه بتورطهم في قضية ابتزاز جنسي مقرون بالنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات لأصحاب أشخاص مفترضين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ذات المصادر، أن اعتقال الموقوفين جاء بناء على شكاية تقدم بها شخص ينحدر من دولة خليجية يروي فيها قصة تعرضه للابتزاز الجنسي من قبل المشتبه فيهم بعد أن أوقعوه بايعاز من فتاتين في مشاهد إباحية.
المحققون ومن أجل توسيع دائرة البحث والتقصي، قامت بتفتيش دقيق لإحدى الشقق السكنية بمدينة سطات، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الذين تبين لاحقا أنهم طلبة ينحدرون من مدينة وادي زم، مع حجز بعض الوسائل التي قد تفيد في مجريات التحقيق.
25 تعليقات
هذ ودزم واش ميديروش فيها واحد الحملة ديال الناس ليكذير الابتزاز الله يعطيهم غير سرطان
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.لاندري متى ينتهي هذآ المسلسل اللاخلاقي من طرف الأساتذة الجامعيين المفسدين الذين افسدوا الجامعة باخلاقهم الرذيلة…
المشكل الكبير هو التربية من البداية ..بالاخص منذ الصغر كان علينا نعلمهن طريقة اللبس الملابس المحتشمة…حتى لايصبحن عرضة الابتزاز الجنسي مقابل النقط…
عاريات كاسيت… التربية والأخلاق اساسيان لتكوين أبناء المستقبل الجديد..
يجب حد هذا الابتزاز الجنسي مقابل النقط ووضع مراقبة مشددة على الجامعات المغربية لدى حماية الطالبات من هذه الظاهرة اللاخلاقية…
يجب أن تعم على جميع الكليات والجامعات والمعاهد العليا لمحاربة هذه الأفعال اللاخلاقية لتكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية ..
إن هذه الأفعال اللاخلاقية في معظم الجامعات المغربية فيجب الحد منها.ويقى هذآ على الحكومة أن تضع حلا مناسبا …
يجب إصدار قانون مرسوم عليه ويدخل في إطار الدستور ..ويحاكم عليه حتى لاتذهب الطالبات عرضة الابتزاز الجنسي مقابل النقط ولكم واسع النظر….
يجب إصدار أحكام قاسية في حقهم هؤلاء الذين يحاولون الابتزاز بطرق اجرامية اكترونية فلا رحمة ولا شفقة حتى يكونا عبرة لمن تعدى حدود الله…
أصبح الجامعات المغربية تعرض فيها عارضة أزياء على اشكالها وهذا ما تجعل بعض الأساتذة الجامعيين يقعوا في فخ الطالبات هههههههههههه
المشكل الكبير ليس في مدينة السطات وإنما جل أنحاء المدن المغربية أصبح الأمر مكشوفا في جميع الجامعات ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم إننا نعيش في قمة الانحلال الاخلاقي وهذا من أجل مقابل النقط يجب انقاد بناتنا من هذه الظاهرة اللاخلاقية…
بكل صراحة أصبح مجتمعنا في خطر واصبح مجتمع تملكه السيطرة علينا من طرف المفسدين الذين افسدوا الجامعة باخلاقهم الرذيلة…نتمنى الرجوع إلى الصواب….
بعض الآباء عندما سمعوا بهذه الأخبار المتداولة بين المواطن وكما يقال:المجتمع المغربي لايرحم.. فقاموا من منع بتاتهن لتكميل دراستهم الجامعية والسب هؤلاء الأساتذة الجامعيين المفسدين الذين افسدوا الجامعة باخلاقهم الرذيلة.
إنها فرصة للاباءمن أجل مراقبة بناتهم من هذه الظاهرة اللاخلاقية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…حطموا التعليم…..
المشكل الكبير ليس في الأساتذة الجامعيين إنما في بناتنا وذالك في التصرفات الرذيلة داخل المدرجات الجامعية من خلال مظهرهن….
تتكلمون عن هذه الأفعال اللاخلاقية …وأين هي المنح الجامعية هههههههههههه.
إن الآباء كانوا في غفلة أي خبر كان….فهذه فرصة لهم من أجل حمايتهن من هذآ الفساد الذي سيحطم مستقبلهن الجامعي…
إن الآباء حرص على تربية بناتهن من هذآ المنكر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على كل معهد اوجامعة اومدرسة إذا عرفت حالات التحرش أو الابتزاز ان يقدم عميدها او مديرها شكوى إلى القضاء من أجل القبض على الاستاذ أو المعلم فوراً من أجل المحاسبة مع استقالته في الفور.