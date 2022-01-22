شبهة الابتزاز الجنسي تقود خمسة طلبة أمام النيابة العامة بسطات

2022-01-22 / 10:32 مساءً
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، من المحتمل أن تحيل صباح غد الأحد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خمسة طلبة جامعيين من بينهم فتاتين وشابين في حالة اعتقال والخامس في حالة سراح يشتبه بتورطهم في قضية ابتزاز جنسي مقرون بالنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات لأصحاب أشخاص مفترضين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ذات المصادر، أن اعتقال الموقوفين جاء بناء على شكاية تقدم بها شخص ينحدر من دولة خليجية يروي فيها قصة تعرضه للابتزاز الجنسي من قبل المشتبه فيهم بعد أن أوقعوه بايعاز من فتاتين في مشاهد إباحية.

المحققون ومن أجل توسيع دائرة البحث والتقصي، قامت بتفتيش دقيق لإحدى الشقق السكنية بمدينة سطات، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الذين تبين لاحقا أنهم طلبة ينحدرون من مدينة وادي زم، مع حجز بعض الوسائل التي قد تفيد في مجريات التحقيق.

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