مصر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب غرب مدينة السويس

2022-01-22 / 9:47 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت على بعد 50 كلم من مدينة السويس.

وقال المعهد في بيان نشره على صفحته عبر “فيسبوك” إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال سجلت هذه الهزة عند الساعة 9:23:47 مساء السبت (حسب التوقيت المحلي)، بقوة 3.5 درجة.

ولفت إلى أن الهزة وقعت على عمق 6.2 كلم تحت سطح الأرض.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يدعو قيس سعيّد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة” بتونس

ماكرون يدعو قيس سعيّد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة”…

2022-01-22 / 8:47 مساءً
Photo of رفضت تسليمها أسلحة دفاعية ..أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في كييف

رفضت تسليمها أسلحة دفاعية ..أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في…

2022-01-22 / 7:20 مساءً
Photo of تسجيل أول حالة وفاة في سنغافورة بسبب أوميكرون

تسجيل أول حالة وفاة في سنغافورة بسبب أوميكرون

2022-01-22 / 11:56 صباحًا
Photo of بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلق صلاة الجمعة وتقلص الموظفين

بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلق صلاة الجمعة وتقلص الموظفين

2022-01-22 / 9:55 صباحًا
Photo of بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور “أوميكرون”

بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور “أوميكرون”

2022-01-21 / 7:28 مساءً
Photo of الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات لكورونا أخطر من “أوميكرون”

الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات لكورونا أخطر من…

2022-01-21 / 5:10 مساءً
Photo of تونس… غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة

تونس… غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة

2022-01-21 / 3:48 مساءً
Photo of قيس سعيد: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه

قيس سعيد: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه

2022-01-21 / 1:39 مساءً
Photo of البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

2022-01-21 / 10:23 صباحًا
Photo of وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-01-21 / 9:47 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق