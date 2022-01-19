جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل

هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس.

وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.

وأعلن، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.

بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون: “لن تطلب الحكومة بعد الآن ارتداء الأقنعة الإلزامي” في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.

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