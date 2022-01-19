أزيد من 100 ألف حالة.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء.

وذكر معهد روبرت كوخ، أن “ألمانيا سجلت 112 ألفاً و323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة بكورونا”، حسب وكالة رويترز.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، قال الأحد الماضي، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة “كوفيد 19″ في ظل الموجة المتزايدة لمتحور”أوميكرون” المهيمن الآن.

وأخبر صحيفة “بيلد آم سونتاغ” الأسبوعية في مقابلة: “نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0