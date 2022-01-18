غضب برلماني في إسرائيل بعد أنباء استخدام برنامج للتجسس على المواطنين

2022-01-18 / 6:10 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

دعا نواب إسرائيليون لاستجواب برلماني في ما يشاع عن استخدام الشرطة برامج تجسس على مواطنين إسرائيليين منهم محتجون معارضون لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو

ونشرت صحيفة “كالكاليست” الصادرة بالعبرية، أن “الشرطة استخدمت في 2020 برنامج التجسس (بيغاسوس) من تطوير شركة (إن إس او) الإسرائيلية لمراقبة قادة احتجاجات مناهضة لنتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء”.

وقالت في تقرير لها، إن “الشرطة اخترقت أيضا هواتف اثنين من رؤساء البلديات أثناء وجودهما في منصبيهما وكانا متهمين بالفساد فضلا عن عدد من المواطنين الإسرائيليين دون أمر من المحكمة أو رقابة من قاض”.

وأضاف: “استخدم بيغاسوس بعلم وبسرية من قبل مسؤولين بارزين في الشرطة يكمن في أنه بإمكان الشرطة استخدام البرنامج دون الرجوع لمحكمة، ودون مذكرة تفتيش أو دخول، وحتى دون رقابة”.

من جهتها، أنكرت الشرطة الإسرائيلية الاتهامات وقالت، إنها “تعمل وفقا للقانون”.

وارتبطت برامج التجسس المتطورة التي طورتها الشركة بالتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والساسة من السعودية إلى المكسيك، فيما منعت الولايات المتحدة المجموعة من استخدام التكنولوجيا الأمريكية، قائلة إن “الأنظمة القمعية تستخدم منتجاتها”.

بدورها، تقول الشركة، إن “الهدف من استخدام منتجاتها هو تتبع المجرمين والإرهابيين، كما أنها لا تستطيع السيطرة على كيفية استخدام عملائها للبرنامج”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فساد وتصفيات وحرائق من تدبير شنقريحة” ..تسريبات “بونويرة” تزلزل عرش العسكر بالجزائر

فساد وتصفيات وحرائق من تدبير شنقريحة” ..تسريبات “بونويرة” تزلزل…

2022-01-18 / 7:25 مساءً
Photo of للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

2022-01-18 / 5:07 مساءً
Photo of انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

2022-01-18 / 1:51 مساءً
Photo of إيريك زمّور: “لا اعتذار للجزائر و لم نكن الوحيدين الذين استعمرناهم”

إيريك زمّور: “لا اعتذار للجزائر و لم نكن الوحيدين…

2022-01-18 / 10:31 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

2022-01-18 / 9:35 صباحًا
Photo of غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

2022-01-17 / 11:00 مساءً
Photo of مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-01-17 / 9:55 مساءً
Photo of علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة لكورونا

علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة…

2022-01-17 / 9:31 مساءً
Photo of ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

2022-01-17 / 6:09 مساءً
Photo of السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

2022-01-17 / 2:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق