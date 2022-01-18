الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف عشريني عرض مواطنين للسرقة بالعنف

هبة بريس - مكناس

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، متورط في ارتكاب سرقات بالعنف وتعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية لفرقة مكافحة العصابات كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لعمليتي سرقة تحت التهديد باستعمال العنف بالمدينة العتيقة بمكناس، غير أنه رفض الامتثال وواجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر أحد عناصر الدورية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية أتبعها بعيار أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله، فضلا عن حجز هاتفين نقالين من متحصلات جرائم السرقة التي ارتكبها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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