فيدرالية : لم يتم تسجيل أي اضطراب في مخزون أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا

هبة بريس - الرباط

نفت الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار ، تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد .

وقال بلاغ للفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، أنه “على إثر تداول بعض الأخبار في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول وجود اضطراب في توفر الأدوية الأساسية، حرصت الفدرالية، التي تضم المنتجين الوطنيين الرئيسيين، على طمأنة الرأي العام، والتأكيد على أنه لم يسجل أي انقطاع في الإنتاج، أو اضطراب في مخزون الأدوية التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”.

وأضاف البلاغ، أن الفدرالية تعمل بتعاون وثيق وتشاور مع السلطات العامة، من أجل استباق التحديات المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، وبالتالي تضمن تزويد السوق الوطني باستمرار، كما هو الشأن منذ اندلاع الجائحة، تماشيا مع مقتضيات الدورية رقم DMP / 00/75.

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