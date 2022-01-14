إدارية الرباط تسقط عضوية رئيس جماعة سيدي احرازم محمد قنديل من رئاسة المجلس

ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، قرارها الإستئنافي القاضي بإلغاء انتخاب محمد قنديل من عضوية جماعة”سيدي حرازم” نواحي إقليم فاس، بعدما فاز خلال انتخابات 8 شتنبر2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الحامل لرقم 20 في الملف رقم359/7107/2021 ، مؤيدا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 25 شتنبر2021 ، والذي قضى حينها بإلغاء انتخاب محمد قنديل ومريم السحيمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بناء على طعن تقدم به بودان هندة ومن معه و التي عاشت حينها جماعة سيدي احرازم أحداثا من الفوضى في الانتخابات السابقة.

وبإلغاء انتخاب قنديل الذي سبق له الانتماء لحزب الاستقلال قبل التحاقه بالعدالة والتنمية ليلتحق في الانتخابات الأخيرة لحزب الأحرار الذي يعرف تصدعات بالاقليم، بات رئاسة الجماعة التي يتولاها في مهب الريح، اعتبارا لكون القرار بترتيب الجزاءات القانونية عن هذا الإلغاء.

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