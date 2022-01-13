الكان..منتخب “أسود الأطلس” يختتم تحضيراته للقاء جزر القمر

هبة بريس _ رياضة

أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أسود الأطلس، اليوم الخميس بياوندي آخر حصة تدريبية لهم، قبل مواجهة منتخب جزر القمر في مباراة اليوم الثاني برسم المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون.

وحضر الحصة التدريبية جميع لاعبي المنتخب باستثناء أيمن برقوق.

وشارك فيها ريان مايي وأشرف بنشرقي الذين خاضا تدريبات وتمارين فردية.

وأجرى كل من الكعبي والنصيري تدريبات جماعية مع أعضاء المنتخب.

وفي وقت سابق اليوم عقد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش مؤتمرا صحافيا حذر فيه من التفاؤل والاستهانة بالخصم، وأكد على ضرورة خوض المباراة بعزيمة وانضباط.

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