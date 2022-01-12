فاس تعرف انتعاشا سياحيا وتسجل ارتفاعا في ليالي المبيت

هبة بريس

سجلت ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة بمدينة فاس ارتفاعا ب 68 في المائة عند متم نونبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

وبلغت ليالي المبيت 394.908 ليلة خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2021 مقابل 234.510 ليلة خلال 2020، حسب معطيات المرصد الوطني للسياحة.

أما بالنسبة للتوافد على الفنادق المصنفة، فقد بلغ 150.085 عند نهاية نونبر 2021 مقابل 119.545 خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ 26 في المائة.

واستقر معدل مدة الإقامة خلال ذات الفترة في يومين، وهو نفسه المسجل في عام 2020.

ويعزى هذا الأداء الى الارتفاع المسجل من قبل الاسواق الموردة الرئيسية، ومنها فرنسا والولايات المتحدة والبلدان العربية والافريقية فضلا عن المغاربة المقيمين بالخارج.

وقد سجل شهر نونبر ارتفاعا بنسبة 327 في المائة مقارنة مع مثيله في 2020، بمجموع 48.267 ليلة.

وبلغ عدد الغرف المشغلة خلال نفس الفترة 2759 غرفة، منها 544 غرفة من فئة 5 نجوم و872 من فئة 4 نجوم و737 من فئة 3 نجوم.

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