صحيفة فرنسية : المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر

2022-01-11 / 6:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اتخذ المغرب عدة إجراءات لإعادة التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع تونس ومصر، بهدف حماية نسيجه الصناعي وحماية الوظائف، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه التجاري مع تركيا.

وأفادت صحيفة “أوجوردوي لوماروك” الفرنسية، أن المغرب يعتزم إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على قائمة السلع بما في ذلك المنسوجات وقضبان التسليح والسيارات.

فيما يخطط المغرب مع تونس، لفرض ضريبة بنسبة 17.5٪ على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية الأخرى.

وكان العجز التجاري المغربي قد اتسع بنسبة 26.4٪ إلى 181 مليار درهم بحلول نوفمبر 2021.

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