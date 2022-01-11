للمرة الثانية.. إصابة رئيس المكسيك بكورونا

2022-01-11 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (68 عاما)، اليوم الثلاثاء، إصابته بـ”كوفيد-19″، للمرة الثانية خلال عام، بعد أن جاءت نتيجة فحص “بي سي آر” أجراه في الساعات الماضية إيجابية وظهور أعراض أنفلونزا عليه خلال مؤتمر صحافي.

وقال الرئيس المكسيكي: “أبلغكم بإصابتي بكوفيد-19 رغم أن الأعراض طفيفة، سأظل في العزل الصحي وسأباشر فقط مهامي المكتبية وأتواصل معكم رقميا حتى أتعافى”.

كان لوبيز أوبرادور قد تلقى في مطلع دجنبر الماضي جرعة تنشيطية من لقاح “أسترازينيكا”.

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