Israeli ambassador to Turkey Eitan Naeh (L) arrives to present his letter of credence to Turkish president at the presidential Complex in Ankara, on December 5, 2016. (Photo by ADEM ALTAN / AFP)

صحيفة: إسرائيل بدأت في شراء الألومنيوم من البحرين

2022-01-09 / 3:29 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه، في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، نُشرت الأحد، إن بلاده بدأت تشتري الألومنيوم من المنامة.

وأضاف نائيه: “لقد بدأنا بالفعل شراء الألمنيوم من البحرين، وأنا متأكد ان هذا الجانب سوف يشهد نموا في معدلات الشراء”.

وتعد ألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط. لكن السفير لم يكشف عن قيمة أو حجم الصادرات إلى بلاده.

وعُين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى البحرين في 2021، بعد عام من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.

وأضاف نائيه أن شركة طيران العال الإسرائيلية ستدشن رحلات جوية إلى البحرين قريبا، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وكانت طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، أعلنت إطلاق رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

كما قال السفير إنه سيتم في المستقبل القريب تدشين اتفاقية النقل البحري-الجوي التي ستتيح نقل البضائع من السفن التي ترسو في البحرين إلى الطائرات المتجهة الى إسرائيل.

وأشار إلى أنه “خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى البحرين، تم توقيع اتفاقية النقل الجوية-البحرية، حيث يمكن للسفن التي تصل إلى البحرين أن تقوم بتحميل البضائع خلال ساعات إلى الطائرات، وفي غضون ساعات قليلة تهبط في إسرائيل”.

وشدد نائيه على أن “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشكل أولوية قصوى في جدول أعماله”، مشيدا بوجود “رغبة لدى قيادتي البلدين لتطوير العلاقات التي وضعت لها أسس بدايات جيدة”.

واعتبر أن “العديد من القطاعات الحيوية، وأبرزها السياحة والثقافة والرياضة، تشكل جوانب هامة في التقريب بين الشعبين”.

وأشار إلى تطلعه نحو إرسال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، لا سيما الطبية.

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