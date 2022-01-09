إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مليونية “الشهداء” في الخرطوم

2022-01-09 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

فرضت السلطات الأمنية السودانية إجراءات مشددة في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مليونية “الشهداء” لإسقاط الانقلاب العسكري.

وكانت لجان المقاومة السودانية، قد دعت إلى مليونية جديدة مناهضة للانقلاب تتجه إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، ضمن تصعيدها المستمر ضد الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأغلقت السلطات، صباح اليوم الأحد، 3 من الجسور الرابطة بين وسط الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسة، منها الطرق المؤدية إلى محيط قيادة الجيش السوداني، وشوارع الجامعة، والجمهورية والنيل.

ونشرت السلطات وحدات من الشرطة بمنطقة وسط الخرطوم، وذلك بعد وصول تعزيزات شرطية من الولايات القريبة.

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