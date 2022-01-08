اعتقال رئيس مخابرات كازاخستان السابق بتهمة الخيانة

2022-01-08 / 6:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أُلقي القبض على رئيس المخابرات الكازاخستاني السابق للاشتباه في الخيانة بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت لجنة الأمن الوطني عن اعتقال كريم ماسيموف. وكان ماسيوف رئيسا للجنة حتى إقالته هذا الأسبوع.

ويُعتقد أن السلطات استعادت السيطرة على ألماتي، أكبر مدن البلاد.

لكن الرئيس قاسم جومارت توكاييف قال إن الهجمات “الإرهابية” ما زالت تحدث في بعض الأماكن.

وأدلى توكاييف بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أرسل مئات من القوات إلى كازاخستان هذا الأسبوع للمساعدة في استعادة النظام.

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