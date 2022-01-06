بصبيب اضافي ..تزويد قلعة السراغنة بالماء الشروب

هبة بريس

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بداية يوم السبت 01 يناير 2022، في استغلال مشروع توسيع محطة المعالجة الحالية بمدينة قلعة السراغنة بصبيب إضافي يقدر ب 60 لتر/ثانية للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 150 لتر/ثانية.

هذا الإنجاز الجديد، الذي يدخل في إطار تقوية التزويد بالماء الشروب بالمناطق الحضرية بالمملكة والذي تعزز بفضل المجهودات الجبارة والخدمات المتواصلة ل ” عبد الرحيم الحافظي ” المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيمكن من تلبية وتأمين الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية بمدينة قلعة السراغنة وسيساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة.

ويهم هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 32 مليون درهم، إنجاز المنشآت التالية:

– توسيع محطة المعالجة الأولية عبر تجهيز الخلاط السريع الحالي وإضافة حوض ثالث مزيل للأوحال.

– توسيع محطة المعالجة الحالية والتجهيزات الملحقة بها بصبيب إضافي للمياه المعالجة يبلغ 60 لتر/ثانية قصد الرفع من صبيبها الاجمالي إلى 150 لتر/ثانية.

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