وفاة عمر دخوش مؤسس فرقة “تكادة”
نجلاء مزيان: هبة بريس
توفي صباح يومه الخميس، الفنان المغربي عمر دخوش،أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة الفرقة الموسيقية الشعبية “تكادة”، بعد معاناة طويلة مع المرض.
و نعى مجموعة من الفنانين المغاربة الراحل، عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، و في هذا الصدد كتب الممثل عبد الكبير الركاكنة عبر حائطه الفايسبوكي: “غادرنا اليوم الى دار البقاء الفنان القدير والمحبوب والطيب رائد مجموعة “التكدة” عمر الدخوش”.
و أضاف قائلا :” الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وتعازينا الحارة لاسرته الصغيرة والكبيرة..وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
و الجدير بالذكر أن عمر دخوش، هو أحد أعضاء فرقة “تكادة” التي تأسست بداية الثمانينات،و كانت تضم كل من الراحل محمد اللوز، الروادني، وعبد الجليل بلكبير، وبوشعيب فتاش والشريف الصويري.
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9 تعليقات
الله يرحمه ويغفر له وارزقه الجنة امين
كان فنانا مقتدرا بمعنى الكلمة رحم الله الفقيد بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه يآرب.
اللهم تقبله قبولا حسنا.يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي.
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر أهله الصبر والسلوان.
كان رحمه الله محبوبا لدى الجميع . الله يرحمه بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
واذكروا امواتكم بالخير. كل نفس ذائقه الموت.ان لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته.
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وحده ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.