كورونا فرنسا
الصورة تعبيرية

فرنسا.. منع “الإنجليزية” في بطاقة الهوية الجديدة

2022-01-06 / 12:27 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أكدت الأكاديمية الفرنسية أنها مستعدة للجوء إلى القضاء الإداري لإزالة كلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية في النموذج المستقبلي لبطاقة الهوية الفرنسية، على ما قالت الأمينة الدائمة للأكاديمية إيلين كارير دانكوس لصحيفة “لو فيغارو”.

وقالت كارير دانكوس، التي ترأس هذه المؤسسة المعنية باللغة الفرنسية للصحيفة إنّ “الأكاديمية كانت لفترة طويلة تعبّر عن آرائها من خلال تصريحات وبيانات كانت تلقى آذاناً صاغية. أما اليوم، فالتصريحات كلّها تضيع”، معتبرةً أنّ “ثمة حاجة إلى التدخل بشكل آخر”.

ورأت الأكاديمية أنّ هذا النموذج من الهوية الذي صممته الحكومة سيكون متعارضاً مع الدستور الذي ينصّ على أنّ “لغة الجمهورية هي الفرنسية”، في حال أضيفت كلمة (Surname) الإنجليزية إلى جانب كلمة (Nom) الفرنسية (وتعنيان الشهرة)، أو عبارة (Given names) إلى جانب (Prenoms) أي الأسماء الأولى.

واعتبرت كارير دانكوس أن إدراج الكلمات الإنجليزية يشكل “تقويضاً لمبدأ أساسي”، متسائلةً: “من قرّر أن يساوي اللغتين الفرنسية والإنجليزية في هذه الوثيقة؟”.

ولاحظت أن الأنظمة الأوروبية التي تفرض ترجمة عبارة (Carte d’identite) أي “بطاقة هوية”، بالفرنسية إلى لغة رسمية أوروبية أخرى على الأقل، لا تنص على ضرورة ترجمة أي تفاصيل أخرى من بطاقة الهوية.

وذكرت “لو فيغارو” أنّ الأكاديمية “كلّفت مكتب محاماة” توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء جان كاستيكس تطلب منه “إلغاء القرار المتعلّق ببطاقة الهوية الوطنية الجديدة”، ولم يتلق المكتب بعد أي رد. ويستعد هؤلاء المحامون لإحالة المسألة على مجلس الشورى، وهو أعلى مستوى من القضاء الإداري في فرنسا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بأكثر من 200%.. أمريكا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا

بأكثر من 200%.. أمريكا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا

2022-01-06 / 12:58 مساءً
Photo of بتهمة التحريض على الكراهية.. فرنسا تحل جمعيتين إسلاميتين

بتهمة التحريض على الكراهية.. فرنسا تحل جمعيتين إسلاميتين

2022-01-06 / 9:50 صباحًا
Photo of السويد.. توصية حكومية باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لدخول الأماكن العامة

السويد.. توصية حكومية باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لدخول الأماكن…

2022-01-05 / 10:53 مساءً
Photo of مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بفيلادلفيا

مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بفيلادلفيا

2022-01-05 / 7:06 مساءً
Photo of المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي

المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي

2022-01-05 / 6:09 مساءً
Photo of الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

2022-01-05 / 4:47 مساءً
Photo of تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

2022-01-05 / 3:09 مساءً
Photo of إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

2022-01-05 / 12:55 مساءً
Photo of ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

2022-01-05 / 11:21 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة تلقيح 70 في المائة من سكان العالم

منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة تلقيح 70 في…

2022-01-05 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق