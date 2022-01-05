يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بين جماعتين باقليم سطات

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء، أن حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى المقطع الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 3615 والطريق الإقليمية رقم 3601 بين جماعتي المزامزة الجنوبية وخميسات الشاوية (إقليم سطات)، ستعرف توقفا مؤقتا بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا الانقطاع يعود إلى أشغال تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتمثل في هدم المنشأة الفنية القديمة للسكة الحديدية المتواجدة بالنقطة الكيلومترية 88+000 من الطريق الوطنية رقم 9.

وأفادت بأن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 3615 من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 500+23، والطريق الإقليمية رقم 3601 من النقطة الكيلومترية 332+53 إلى النقطة الكيلومترية 100+46.

وأشارت إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال هدم هذه المنشأة الفنية، يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير المؤقت من أجل مزيد من السلامة والأمان.

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