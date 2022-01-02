أكادير : بعد مجانية المرابد أصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون الشوارع والساحات

2022-01-02 / 2:08 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد ثلاث أيام، عن تفعيل قرار مجانية المرابد من طرف المجلس الجماعي لأكادير، لازال العشرات من اصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون أغلب شوارع وأزقة و مرابد المدينة .

واعتبرت مصادر الجريدة، بقاء الوضع كما هو عليه ، سببه غياب التنسيق الكلي بين مصالح ولاية امن اكادير و المجلس الترابي للمدينة و السلطة المحلية، وكذا تأخر المجلس في مراسلة ولاية الأمن قصد القيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

ويخشى المواطنون من تاخر مصالح الأمن في تطبيق قانون إفراغ الأزقة و الشوارع و المرابد من المحتلين لها خارج القانون ،بسبب إمكانية تعرضهم للاعتداءات او إلحاق أضرار بسياراتهم و دراجاتهم.

واوضح مصدر قانوني ان المواطنين ملزمون بتقديم شكايات مياشرة الى النيابة العامة قصد تسريع عملية إعطاء تعليماتها الى الشرطة القضائية للنظر في هذه الشكايات، ووضع ولاية الأمن أمام الأمر الواقع بضرورة القيام بواجبها لحماية امن و أمان المواطنين، خاصة و ان اغلب المحتلين تبدو عليهم علامات التشرد، مما يخلق معه نوعا من الفزع و الخوف من طرف الراغبين في ركن سياراتهم لقضاء اغراضهم الإدارية والخاصة.

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‫27 تعليقات

  5. هذه الظاهرة أصحاب البذلة الصفراء وجب وضع لها حد والغائها في مواقف السيارات المجانية ولكن بشرط ان تعم الفائدة للجميع …

  6. هذه المهنة لابد ان يكون لها حقوق من طرف الحكومة الجديدة وان تدعمهم …وكل من يرتدي البذلة الصفراء يجب ان يضع عليها طابع الجماعة التي ينتمي إليها؛وهذا حماية للمواطن..

  9. إنه أمر معقد جدآ الم تجد الحكومة الجديدة حلا مناسبا لهؤلاء حراس مواقف السيارات المجانية اصحاب البذلة الصفراء.يجب الأخذ بعين الاعتبار…

  10. إن هؤلاء اصحاب البذلة الصفراء يستغلون الفضاء العمومي بغير وجه حق …يكتبون لافتات عليها الوقوف بالاداء :هل لديهم رخصة لتلك لافتة من أجل الأداء ام هي لافتة عشوائية لأنهم يعتبرون أنفسهم حراس مواقف السيارات….

  11. نطالب الدولة تأمين المدن من قطاع الطرق الكلاب المسعورة..فنشر الفزع بهكذا مجرمين يحطم الإقتصاد..وينفر مغاربة العالم من استثمار ملايير الدولارات في المغرب.أو حتى التفكير في قضاء العطل في المغرب وصرف ملايين الدولارات في السياحة في المغرب..بدأنا نرى آلاف المغاربة يقضون عطلهم السنوية في بلدان أخرى..والله حتى أطفالنا باتو يعرفون أن المغارب مليء بالشفارا والمجرمين…واش واعيين بهذه الخسارة التي يسببها هؤلاء الشمكارا..ومن يشجعهم..؟؟

  13. إنهم يقومون بفعل هذا القرار المواقف السيارات المجانية في جماعة أكادير لتضيق على اصحاب البذلة الصفراء وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم على قطع لقمة العيش…

  16. حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف بقرارتها التي ستسبب في تشريد كثيراً من الأسر وذالك بحذف هؤلاء اصحاب البذلة الصفراء من مهامهم.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  17. إن أصحاب البذلة الصفراء يتعرضون الابتزازات والمضايقات من طرف أصحاب السيارات لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع….

  18. إنه بهذا القرار التافه مواقف السيارات بالمجان سيؤدي إلى كثرة البطالة والتشرد لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي لهؤلاء أصحاب البذلة الصفراء …

  19. إن كل ما تفعله الحكومة في حقهم هذا هو جزاؤهم … لأن الفاتورة تصل الى 20درهما يطالبون بها …اللهم هذا منكر في حق اصحاب السيارات ….

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