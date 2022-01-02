أكادير : بعد مجانية المرابد أصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون الشوارع والساحات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد ثلاث أيام، عن تفعيل قرار مجانية المرابد من طرف المجلس الجماعي لأكادير، لازال العشرات من اصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون أغلب شوارع وأزقة و مرابد المدينة .

واعتبرت مصادر الجريدة، بقاء الوضع كما هو عليه ، سببه غياب التنسيق الكلي بين مصالح ولاية امن اكادير و المجلس الترابي للمدينة و السلطة المحلية، وكذا تأخر المجلس في مراسلة ولاية الأمن قصد القيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

ويخشى المواطنون من تاخر مصالح الأمن في تطبيق قانون إفراغ الأزقة و الشوارع و المرابد من المحتلين لها خارج القانون ،بسبب إمكانية تعرضهم للاعتداءات او إلحاق أضرار بسياراتهم و دراجاتهم.

واوضح مصدر قانوني ان المواطنين ملزمون بتقديم شكايات مياشرة الى النيابة العامة قصد تسريع عملية إعطاء تعليماتها الى الشرطة القضائية للنظر في هذه الشكايات، ووضع ولاية الأمن أمام الأمر الواقع بضرورة القيام بواجبها لحماية امن و أمان المواطنين، خاصة و ان اغلب المحتلين تبدو عليهم علامات التشرد، مما يخلق معه نوعا من الفزع و الخوف من طرف الراغبين في ركن سياراتهم لقضاء اغراضهم الإدارية والخاصة.

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