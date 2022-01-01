رئيس الوزراء اليوناني: وباء كورونا سينتهي بمتحور “أوميكرون”

2022-01-01 / 11:10 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن ثقته بأن متحور “أوميكرون” سيكون الفصل الأخير في تاريخ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوباء سيتحول إلى “مرض مستوطن”.

وقال مخاطبا الطاقم الطبي في مستشفى “سوتيريا” وبحضور وزير الصحة ثانوس بلوريس: “أردت أن أكون معكم اليوم لأشكركم مرة أخرى على هذه الأشهر الـ22 الصعبة للغاية.. أعلم أننا أحيانا نشعر بأننا محاصرون في أسطورة سيزيف (أسطورة يونانية قديمة)، حيث ندفع صخرة إلى قمة الجبل فتتدحرج إلى الأسفل من جديد”.

وأضاف: “هناك لقاحات في البلاد، 8 من كل 10 بالغين تم تطعيمهم الآن، واهتمت الحكومة بتعزيز نظام الرعاية الصحية، وقريبا جدا سيكون لديها أدوية جديدة لفيروس كورونا، سيتم وصفها للمرضى في الأيام الأولى من تشخيص المرض”.

وتابع: “هذه الأدوية فعالة أيضا ضد متحور “أوميكرون”، وسنكون من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقاها، وبناء على البروتوكولات التي يحددها الخبراء، سنكون قادرين على توفيرها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق الخطأ!

بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق…

2022-01-01 / 9:54 مساءً
Photo of نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

2022-01-01 / 9:02 مساءً
Photo of مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

2022-01-01 / 8:26 مساءً
Photo of هايتي.. مقتل 10 سجناء أثناء محاولتهم الهرب

هايتي.. مقتل 10 سجناء أثناء محاولتهم الهرب

2022-01-01 / 7:35 مساءً
Photo of بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال أول يوم من العام 2022

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال أول…

2022-01-01 / 7:25 مساءً
Photo of بسبب تفشي كورونا بين طاقمها.. احتجاز سفينة سياحية بالبرتغال

بسبب تفشي كورونا بين طاقمها.. احتجاز سفينة سياحية بالبرتغال

2022-01-01 / 6:38 مساءً
Photo of في رسالة رأس السنة الجديدة.. البابا يدعو للسلام

في رسالة رأس السنة الجديدة.. البابا يدعو للسلام

2022-01-01 / 6:07 مساءً
Photo of فرنسا تفرض إرتداء الكمامات على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة

فرنسا تفرض إرتداء الكمامات على الأطفال من سن السادسة…

2022-01-01 / 5:27 مساءً
Photo of فرنسا.. احتراق أكثر من 800 سيارة في أعمال شغب ليلة رأس السنة

فرنسا.. احتراق أكثر من 800 سيارة في أعمال شغب…

2022-01-01 / 4:29 مساءً
Photo of مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا

مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا

2022-01-01 / 2:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق