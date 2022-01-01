رغم المناشدات والمراسلات…أزمة الصيدليات مستمرة بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على الرغم من المناشدات والمراسلات وسيل المقالات، لازالت أزمة صيدليات الحراسة مستمرة بسطات، ولازال قرار تثبيت صيدليتين يتيمتين للحراسة خلال الأسبوع قائما بدل المطلب الملح من قبل فعاليات جمعوية واعلامية والمتعلق، الداعي إلى إقرار أربع صيدليات تخفيفا عن المرضى وتقريبا للخدمات في زمن الجائحة.

وقد طلت علينا صفحات التواصل الاجتماعي اليوم السبت من جديد، بلا جديد يذكر على مستوى التفاعل مع مضاعفة عدد الصيدليات خلال فترة الحراسة، وهي رسالة إلى عامل اقليم سطات وللسلطات المحلية وإلى الجهات الوصية على قطاع الصيدلة بالاقليم للتفاعل بشكل ايجابي، والعمل على استصدار قرار عاملي يعيد العمل بصيغة أربع صيدليات بدل اثنتين فقط لتغطية المجال الجغرافي للمدينة الذي عرف توسعا، من الصعب معه أن تسد صيدليتين اثنتين الخصاص الحاصل في التزود ببعض الأدوية التي غالبا ما تكون غير متوفرة ناهيك عن تسجيل حالات من الاكتظاظ غير المسبوق في زمن التباعد مما يجعل محيطهما يعرف حالة اكتظاظ غير مسبوقة تنذر بوقوع الكارثة في زمن كورونا.

ويذكر، أن هبة بريس تلقت في وقت سابق مكالمة هاتفية من الكاتب العام لصيادلة إقليم سطات ” عبد الحق بوحدة”، حول هذا الموضوع، حيث أكد خلالها على أن قرار التراجع هذا يأتي في سياق الوضعية الوبائية التي عرفت انخفاظا ملحوظا في عدد الاصابات وما ترتب عن ذلك من تخفيف الضغط عن الصيدليات، مشيرا، ان القرار هذا جاء بناء على مخرجات اجتماع عقدته لجنة صيادلة المدينة لمناقشة كافة تداعياته والتي اوصت بضرورة الرجوع إلى العمل بصيغة صيدليتين اثنتين لمعالجة بعض الاكراهات التي تعترض البعض أثناء فترة الحراسة، حيث ان بعض الصيدليات المتواجدة بالأطراف تجد نفسها في عطالة عن العمل بسبب ضعف منسوب الزبناء خلال فترة المداومة.

وتابع ذات المتحدث بالقول: لقد قررنا العمل بأربع صيدليات للحراسة تفاعلا مع مضمون رسالة باشا المدينة وتداعيات الوضع الوبائي، نافيا ان يكون ذلك له بقرار عاملي، مشددا بالقول: إذا توصلنا بقرار عاملي يدعو إلى إعادة تفعيل اربع صيدليات للحراسة، فمن الطبيعي سنتفاعل معه على حد تعبيره.

ويأمل بعض الفعاليات الجمعوية والاعلامية ورواد التواصل الاجتماعي من عامل الاقليم التدخل لمعالجة الوضع وفق مقاربة تشاركية عبر استصدار قرار عاملي يسمح بتثبيت صيغة العمل بأربع صيدليات للحراسة خلال فترة المداومة تفاعلا مع شريحة واسعة من المجتمع السطاتي.

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