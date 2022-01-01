فرنسا تفرض إرتداء الكمامات على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة

هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة يوميا في الأيام الأخيرة.

و أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مرسوما جديدا نُشر في الجريدة الرسمية لتشريعات البلاد، كشف عن تطبيق شرط ارتداء الأقنعة في عدد من الأماكن العامة في فرنسا اعتبارا من 3 يناير الجاري على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة.

ويستبدل “سن 11 سنة” بعمر “ست سنوات”، الذي كان ينص عليه المرسوم المعدل للوثيقة المؤرخة 1 يونيو 2021.

وبحسب ممثل مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، فإن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد “حرج”، فيما قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن سلالة أوميكرون ستصبح سائدة في فرنسا قريبا.

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