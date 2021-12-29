المغرب يفاوض اسرائيل للحصول على صواريخ ” باراك “..يمكن تثبيتها على متن وحدات بحرية

2021-12-29 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أوردت مصادر متفرقة بأن المغرب يتفاوض مع إسرائيل للحصول على إحدى نسخ عائلة صواريخ “باراك” الخاصة بالدفاع الجوي.

وبحسب تقرير عن الصواريخ للموقع الرسمي لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، فإن عائلة صواريخ الدفاع الجوي “باراك” تضم 5 أنواع من الصواريخ هي “باراك – إم إكس” و”باراك – انترسبتور” و”باراك – إي آر” و”باراك – إل آر إيه دي”.

وفيما يلي معلومات عن كل طراز:

“باراك – إم إكس”: يمكنها ضرب أهداف في مدى 35 و70 و150 كيلومترا على ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 30 كيلومترا.

“باراك – انترسبتور”: منظومة دفاع جوي تمتلك 3 أنواع من الصواريخ الدفاعية مداها 35 و70 و150 كيلومترا

يمكنها إسقاط الهدف على ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 30 كيلومترا وتمتلك منصة إطلاقه 8 صواريخ يمكن إطلاقها عموديا.

“باراك – إي آر”: صواريخ دفاعية “أرض – جو” يزيد مداها عن 150 كيلومترا ويمكنها إسقاط الأهداف الجوي على ارتفاع 30 كيلومترا.

“باراك – إل آر إيه دي”: المدى 70 كيلومترا ويمكنها إسقاط الأهداف الجوية على ارتفاع 20 كيلومترا.

“باراك – إم آر إيه دي”: المدى 35 كيلومترا ويمكنها إسقاط الأهداف الجوية على ارتفاع 20 كيلومترا.

صفات مشتركة بين عائلة صواريخ “باراك”:

يمكن إطلاق الصواريخ عموديا في جميع الأجواء.
تمتلك كل منصة 8 صواريخ.
يمكنها ضرب قائمة من الأهداف تشمل:
الطائرات الحربية.
الصواريخ المجنحة البحرية.
الصواريخ الباليستية التكتيكية.
الطائرات المسيرة.
المروحيات.
القنابل الموجهة.

كما يمكن استخدام هذه الصواريخ ضد الدفاعات الصاروخية للعدو ويمكن تثبيته على متن وحدات بحرية أو مركبات برية أو حتى مواقع ثابتة.

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