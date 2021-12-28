ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

ع محياوي _ هبة بريس

آخذت المحكمة الابتدائية بميسور، مساء يوم أمس الاثنين، نصابا ينحدر من الخميسات، من أجل النصب واستغلال النفوذ المفترض، وبرأته من تهمة عدم تحويل ملكية سيارة، بموجب الحكم الصادر بعد أسبوع من حجز ملفه للتأمل بعد مناقشته في ثالث جلسة.

وحكمت على المتهم الأول المتحدر من الخميسات ب 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية نافذة، مقابل سنتين سجنا نافذين أدين بهما شريكه الذي اعتقل بدوره رفقته بناء على الأبحاث التي فتحتها الضابطة القضائية بعد اعتقال الأول متلبسا من داخل مقهى وسط مركز جماعة أوطاط الحاج.

وتم إيقاف المتهمين بناء على أبحاث وتحريات فتحتها الضابطة القضائية، إذ تم توقيف المتهم الرئيسي المتحدر من الخميسات، من داخل مقهى متلبسا بتسلم 5 آلاف درهم من الضحية بعدما وعده بالتدخل لصالحه في ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية.

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