ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

2021-12-28 / 9:45 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

آخذت المحكمة الابتدائية بميسور، مساء يوم أمس الاثنين، نصابا ينحدر من الخميسات، من أجل النصب واستغلال النفوذ المفترض، وبرأته من تهمة عدم تحويل ملكية سيارة، بموجب الحكم الصادر بعد أسبوع من حجز ملفه للتأمل بعد مناقشته في ثالث جلسة.

وحكمت على المتهم الأول المتحدر من الخميسات ب 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية نافذة، مقابل سنتين سجنا نافذين أدين بهما شريكه الذي اعتقل بدوره رفقته بناء على الأبحاث التي فتحتها الضابطة القضائية بعد اعتقال الأول متلبسا من داخل مقهى وسط مركز جماعة أوطاط الحاج.

وتم إيقاف المتهمين بناء على أبحاث وتحريات فتحتها الضابطة القضائية، إذ تم توقيف المتهم الرئيسي المتحدر من الخميسات، من داخل مقهى متلبسا بتسلم 5 آلاف درهم من الضحية بعدما وعده بالتدخل لصالحه في ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

2021-12-28 / 10:28 مساءً
Photo of صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

2021-12-28 / 10:00 مساءً
Photo of لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة

لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800…

2021-12-28 / 9:16 مساءً
Photo of المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان” و “الشيخ خليفة بن زايد”

المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان”…

2021-12-28 / 9:05 مساءً
Photo of وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر كندوز

وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر…

2021-12-28 / 8:58 مساءً
Photo of رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

2021-12-28 / 8:39 مساءً
Photo of تبون يستقبل الرئيس الموريتاني بملف الصحراء المغربية

تبون يستقبل الرئيس الموريتاني بملف الصحراء المغربية

2021-12-28 / 8:06 مساءً
Photo of دراسة دولية: “لا مبرر” للإعفاءات الضريبية بالمغرب لبعض القطاعات الاقتصادية

دراسة دولية: “لا مبرر” للإعفاءات الضريبية بالمغرب لبعض القطاعات…

2021-12-28 / 7:47 مساءً
Photo of لفتيت: نعرف حاجيات 46 ألف دوار بالمغرب

لفتيت: نعرف حاجيات 46 ألف دوار بالمغرب

2021-12-28 / 7:29 مساءً
Photo of تعهد حكومي بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية

تعهد حكومي بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية

2021-12-28 / 7:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق