أكادير : ” المزاجية ” تطبع مراقبة الحانات والمطاعم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود نوع من الاستياء في أوساط مهنيي المطاعم والحانات، من ” المزاجية” التي باتت تتعامل بها شرطة الأماكن العمومية التابعة للأمن الولائي لأكادير.

فمن خلال جولة ليلية واحدة، سيكتشف أي زبون أن الحانات او مطاعم وخدماتها لاتشبه بعضها، فهناك من يسمح له بإستعمال العروض الموسيقية، وهناك من يمنع من ذلك، والسؤال الذي يراود كل زبون لماذا هذه الإزدواجية.

مصادر مهنية قالت للجريدة، أن عدد من المطاعم المحظوظ أصحابها و التي تقدم مشروبات كحولية وعروض موسيقية، قد استحودت على الزبناء، في حين أن آخرون ” ممنوعين” من تقديم هذه العروض.

اما بخصوص التوقيت، ورغم أن البلاغ الحكومي حدد مواقيت الاغلاق ، فإن هناك أماكن تبقى مفتوحة حتى الرابعة صباحا دون حسيب او رقيب.

ويبقى إعمال القانون وتطبيقه على الجميع، السبيل الوحيد لتحقيق المساواة.

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