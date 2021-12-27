أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل حتى عام 9999

2021-12-27 / 6:32 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

بعد مرور تسع سنوات على وصول المواطن الأسترالي، نعوم هوبرت (44 عاما)، لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنعه من مغادرة البلاد، بل إنه محظور من السفر لمدة ثمانية آلاف عام تقريبا، وبالتحديد حتى 31 ديسمبر 9999، رغم أنه لم يرتكب جرما، بحسب ما أفادت صحف إسرائيلية وأسترالية.

المخرج لدى المواطن الأسترالي هو دفع ما يزيد عن من 3 ملايين دولار في مدفوعات إعالة طفليه في المستقبل.

فبعد طلاق هوبرت من زوجته الإسرائيلية، عادت الأخيرة إلى بلدها ومعها الطفلان في عام 2011، حيث كان يبلغ الصغير وقتها ثلاثة أشهر، والثاني عمره خمس سنوات.

وانتقل هوبرت بدوره إلى إسرائيل عام 2012 ليكون قريبا من طفليه الصغيرين.

بعد فترة وجيزة، رفعت والدتهما دعوى قضائية أمام محكمة إسرائيلية، أصدرت ضده ما يسمى بـ”أمر وقف الخروج” بسبب “دينه المستقبلي” البالغ خمسة آلاف شيكل إسرائيلي شهريا، حتى يبلغ كلا الطفلين 18 عاما، أي ما يعني (3.3 مليون دولار في الإجمال).

وإلى أن يدفع هوبرت الذي يعمل كيميائيا في شركة للأدوية، المال، يُمنع من مغادرة البلاد لأي سبب، ولو حتى لقضاء عطلة أو للعمل.

وينقل موقع “نيوز” الأسترالي عن هوبرت قوله “منذ 2013، وأنا محبوس في إسرائيل”، مشيرا إلى أن مواطني بلده “تعرضوا للاضطهاد من قبل نظام العدالة الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من نساء إسرائيليات

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