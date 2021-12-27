نجاة عتابو :” كنت مبلية بالشوافات و عفى عليا الله”

2021-12-27 / 5:02 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

حلت الفنانة المغربية نجاة عتابو، ضيفة على برنامج “كلمة ونغمة” الذي يبث عبر إذاعة “2M”، و خلال هذا اللقاء كشفت الأخيرة عن مجموعة من الأمور التي تتعلق بحياتها المهنية و كذا الشخصية.

و في هذا الصدد، كشفت الفنانة المغربية أنها كانت مدمنة على زيارة العرافات “الشوافات” سابقا ، مؤكدة على أنها توقفت عن زيارتهن منذ مدة طويلة تزيد عن 12 سنة.

و قالت عتابو :” كنت مبلية نكذب عليك، فينما قالو لي كاينة شوافة أنا عندها، عفى عليا الله … شوف بحال الطبيب النفساني وصافي، عفى الله تكون دابا شي 12 عام”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع تصريح “عتابو” ليتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل.

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‫2 تعليقات

  1. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا كذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.

  2. عفو الله الأكبر هو التوبة مادام باب التوبة مفتوحا.الكثير من الفنانين والفنانات لهم معرفة بالدين ما يجعلنا نندهش لكن عندما تذكرهم بالتوبة والعودة إلى الحشمة والستر نراهم لايستجيبون إذ يعز عليهم ترك مهنتهم. نطلب لهم من الله الهداية.

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