نجاة عتابو :” كنت مبلية بالشوافات و عفى عليا الله”

نجلاء مزيان : هبة بريس

حلت الفنانة المغربية نجاة عتابو، ضيفة على برنامج “كلمة ونغمة” الذي يبث عبر إذاعة “2M”، و خلال هذا اللقاء كشفت الأخيرة عن مجموعة من الأمور التي تتعلق بحياتها المهنية و كذا الشخصية.

و في هذا الصدد، كشفت الفنانة المغربية أنها كانت مدمنة على زيارة العرافات “الشوافات” سابقا ، مؤكدة على أنها توقفت عن زيارتهن منذ مدة طويلة تزيد عن 12 سنة.

و قالت عتابو :” كنت مبلية نكذب عليك، فينما قالو لي كاينة شوافة أنا عندها، عفى عليا الله … شوف بحال الطبيب النفساني وصافي، عفى الله تكون دابا شي 12 عام”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع تصريح “عتابو” ليتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل.

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