السطو على محل لبيع الهواتف الذكية بضواحي الرشيدية

2021-12-26 / 2:43 مساءً
0
هبة بريس

تعرض محل لبيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بالشارع الرئيسي بتنجداد بإقليم الرشيدية، ليلة السبت / الأحد 25 – 26 دجنبر الجاري لعملية سرقة.

و أفادت مصادر محلية ل” هبة بريس” ، أن الفاعل (الفاعلين ) استطاع(وا) السطو على عدة هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، ومبلغ مالي مهم وكذا مجموعة من بطاقات التعبئة.

وأضافت ذات المصادر عن تعرض ايضا دراجة نارية للسرقة غير بعيد عن موقع المحل المسروق، وان الضحايا ينتظرون عودة التيار الكهرباء المنقطع على تنجداد صباح اليوم الاحد، من اجل تشغيل ذاكرة الكاميرات المثبتة بالمحل والشارع لعلها تساعدهم على تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين .

وحلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بعين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في القضية.

وحلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بعين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس باستقلالية القضاء

جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس…

2021-12-26 / 2:34 مساءً
Photo of الغلوسي : فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات استهداف المحامين

الغلوسي : فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات…

2021-12-26 / 1:42 مساءً
Photo of مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

2021-12-26 / 11:02 صباحًا
Photo of إيقاف مصنفين خطر في ترويج المخدرات بصفرو

إيقاف مصنفين خطر في ترويج المخدرات بصفرو

2021-12-26 / 10:34 صباحًا
Photo of بوبكر سبيك : تفكيك الخلايا الإرهابية ليس “مسرحية”

بوبكر سبيك : تفكيك الخلايا الإرهابية ليس “مسرحية”

2021-12-26 / 9:41 صباحًا
Photo of بوبكر سبيك : الشرطة المجتمعية لا يمكن أن تتحقق إلا بانفتاح مؤسسة الأمن “

بوبكر سبيك : الشرطة المجتمعية لا يمكن أن تتحقق…

2021-12-26 / 9:29 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-26 / 7:00 صباحًا
Photo of سجائر الفقراء سيزداد ثمنها مع فاتح سنة 2022

سجائر الفقراء سيزداد ثمنها مع فاتح سنة 2022

2021-12-25 / 11:55 مساءً
Photo of ”جمعية هيئات المحامين“ تدعو لفتح المحاكم أمام المحاميين والمرتفقين ”دون قيود“

”جمعية هيئات المحامين“ تدعو لفتح المحاكم أمام المحاميين والمرتفقين…

2021-12-25 / 11:26 مساءً
Photo of أمن كلميم يطيح بمنفدي سرقة قرب المحطة الطرقية

أمن كلميم يطيح بمنفدي سرقة قرب المحطة الطرقية

2021-12-25 / 9:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق