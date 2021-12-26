السطو على محل لبيع الهواتف الذكية بضواحي الرشيدية

هبة بريس

تعرض محل لبيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بالشارع الرئيسي بتنجداد بإقليم الرشيدية، ليلة السبت / الأحد 25 – 26 دجنبر الجاري لعملية سرقة.

و أفادت مصادر محلية ل” هبة بريس” ، أن الفاعل (الفاعلين ) استطاع(وا) السطو على عدة هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، ومبلغ مالي مهم وكذا مجموعة من بطاقات التعبئة.

وأضافت ذات المصادر عن تعرض ايضا دراجة نارية للسرقة غير بعيد عن موقع المحل المسروق، وان الضحايا ينتظرون عودة التيار الكهرباء المنقطع على تنجداد صباح اليوم الاحد، من اجل تشغيل ذاكرة الكاميرات المثبتة بالمحل والشارع لعلها تساعدهم على تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين .

وحلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بعين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في القضية.

وحلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بعين المكان، فور علمها بالحادث، وتم فتح تحقيق في القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0