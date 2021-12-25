الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية، تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاع الأخير بعدد الإصابات ودخول متحور أوميكرون إلى البلاد.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن الوضع الوبائي شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، وهو ما سينعكس على قدرات تحمل المؤسسات الصحية.

وأشار البيان إلى أن القرار يتعلق بالملاعب والمنافسات والمنشآت الرياضية، والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، وقاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، والصالونات والمعارض.

وقررت الحكومة الجزائرية بحسب البيان تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، ولا سيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 2016098 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة 6222 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة الجزائرية.

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