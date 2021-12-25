الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيقات على المداخيل

هبة بريس

أعلنت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثالثة لسنة 2021.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذ الدورة، التي عقدت أيام 20 و21 و22 و24 دجنبر الجاري، تدارست مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج، وتتعلق ب24 مشروع فيلم طويل، وأربعة مشاريع أفلام قصيرة، ومشروع واحد للمساهمة في كتابة السيناريو، مضيفا أن اللجنة تدارست، أيضا، تسبيقات على المداخيل بعد الإنتاج لفيلم طويل وفيلم وثائقي حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، وفيلمين قصيرين.

وأوضح المصدر ذاته أنه في فئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، تدارست اللجنة 35 مشروعا مرشحا لتسبيق على المداخيل قبل الإنتاج.

وهكذا، قررت اللجنة، خلال مدولاتها منح تسبيقات على الدخل للأفلام بعد الإنتاج بقيمة 200 ألف درهم للفيلم الوثائقي » السداب » قدمته شركة « Plot Pictures » من إخراج وسيناريو عمر ميارة، و150 ألف درهم للفيلم القصير « Le Pécheur et l’Histoire » قدمته شركة « Sahara Com Prod » ومن سيناريو وإخراج محمد بوهاري.

من جهة أخرى، تقرر منح تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج، بقيمة خمسة ملايين درهم لمشروع الفيلم الطويل « Autisto » قدمته شركة « Valkyries Productions » من سيناريو وإخراج جيروم موريس كوهين أوليفار.

كما تقرر منح مبلغ خمسة ملايين درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل « Shlomo » قدمته شركة « إنتاج 212 » سيقوم بإخراجه محمد مروزي، ومن سيناريو ياسين زيزي وعبد اللطيف شوتا.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح مبلغ أربعة ملايين و325 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل « La nuit du destin » قدمته شركة « Gumus Productions » من سيناريو وإخراج مراد بوسيف.

وتقرر أيضا منح أربعة ملايين و325 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل « Les Damnes ne pleurent pas » قدمته شركة « Kasbah Films Tangier » من سيناريو و إخراج فيصل بوليفة.

وتم منح مبلغ 200 ألف درهم لمشروع الفيلم القصير « Ce que la mer emporte » قدمته شركة « Sigma Technologies » من سيناريو وإخراج نايل الفاسي الفهري.

وفيما يتعلق بالأفلام الوثائقية عن الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحسني، تم منح تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج بمبلغ 650 ألف درهم للمشروع الوثائقي بعنوان « Le défi de femmes » قدمته شركة « Sada Rimal Production Media » من إخراج لبنى اليونسي وسيناريو عبد الله الكنتي.

من جهة أخرى، تم منح تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج بمبلغ 650 ألف درهم لمشروع فيلم وثائقي « Les Cubaraouis » قدمته شركة « Misomedia » من إخراج عبد العزيز خوادير وسيناريو إفير ميراندا بالاثيو، وتم منح مبلغ 650 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي « Uterus de Sahara » (رحم الصحراء) قدمته شركة « GR-HM Tanmia » من سيناريو وإخراج مليكة ماء العينين.

كما قررت اللجنة، بخصوص الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، أيضا، منح مبلغ 650 ألف درهم لمشروع الوثائقي حكاية جسد قدمته شركة « Hommes Bleus PAV »، من إخراج محمد مروان كمال وسيناريو علي اللبراسي، فيما تم منح مبلغ 650 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي « ضيوف القنديل المظلم » قدمته شركة « LMK Production » من إخراج فاتن خلخال وسيناريو للا خديجاتو دادا.

وفي السياق ذاته، تم منح مبلغ 650 ألف درهم لمشروع الوثائقي « أحفاد الرتاعة » قدمته شركة « Laayoune Pro » ومن إخراج شاكر لخلفي وسيناريو أحمد الزركان.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم منح مبلغ 650 ألف درهم لمشروع الوثائقي « ھدارة » قدمته شركة « Solomon Film Studios » من إخراج سالم بلال، وسيناريو حسن ضحاي.

وفي ما يتعلق بالمساهمة في كتابة السيناريو، منحت اللجنة مبلغ 40 ألف درهم لمشروع الوثائقي « حاجيتك ماجيتك » قدمته شركة « South Point »، من إخراج يوسف حاسيك وسيناريو عثمان سيلوم، وتم منح نفس المبلغ لمشروع الفيلم الوثائقي « مغربية الصحراء » « Marocanité Du Sahara » قدمته شركة “Tagant Prod » ومن إخراج محمد نصرات وسيناريو محمد عبد الله فهمي.

كما تم منح مبلغ 40 ألف درهم لمشروع الوثائقي « عود الإسم » قدمته شركة « Colors Prod »، من إخراج عبد اللطيف نصيب، وسيناريو رشيد البكاي، بالإضافة إلى منح نفس المبلغ لمشروع الفيلم الوثائقي « زغيلينة » قدمته شركة « إبداع العيون للإنتاج » من إخراج توفيق شرف الدين وسيناريو مولد الزاهر.

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