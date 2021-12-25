أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

هبة بريس - وكالات

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ذروة التوترات مع موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد تدمير أوكرانيا” و”احياء الاتحاد السوفياتي”، مؤكدًا أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل.

وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف (59 عاما) في مقابلة في مكتبه “بالنسبة الينا، التهديد موجود كل يوم، بغض النظر عن عدد القوات” التي تنشرها موسكو.

واعتبر أن بوتين لن يحقق غاياته لأنه “في حال وقوع هجوم روسي، فإن المجتمع بأسره، عسكريين ومدنيين سيقاوم… سنحمي بلادنا، نقطة على السطر”.

من جانبه، يشكك الرئيس الروسي في وجود أمة أوكرانية منذ سنوات، وقال الخميس إن أوكرانيا “أنشأها” لينين في عشرينات القرن الماضي.

لكن دانيلوف قلل من خطر حدوث تصعيد وشيك، مضيفا أنه وفق تقديرات كييف ، ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 104 آلاف حاليا.

ووفقا له، يسعى الكرملين قبل كل شيء إلى “زعزعة استقرار” أوكرانيا من الداخل عبر “هجمات إلكترونية” و”أزمة طاقة”، إذ إن أوكرانيا هي إحدى أفقر دول أوروبا وتفتقر إلى الفحم والغاز وتواجه انقطاعات خطرة في التيار الكهربائي هذا الشتاء.

وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن السلطات الروسية “ستستخدم وسائل أخرى بما في ذلك الوسائل العسكرية”، بحسب تقدير دانيلوف الذي يضيف أنها “تريد تقسيم بلدنا في شكل يفقد حدوده معها”.

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