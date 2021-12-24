احباط محاولة دخول 500 مهاجرا الى ثغر مليلية المحتل
هبة بريس - متابعة
كشفت “وكالة أوربابريس ” أن تنسيقا أمنيا مغربيا اسبانيا ، مكن من احباط محاولة 500 مهاجرا غير شرعي ، الدخول الى ثغر مليلية المحتلة في الساعات الاولى من فجر ليلة امي الخميس .
وبحسب المصدر ذاته فان مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، نظمت محاولة دخول جماعية إلى مليلية المحتلة عبر معبر الحي الصيني ، وهي العملية التي سخرت لها مروحية لحسب ما اكده المتحدث باسم سلطات مليلة المحتلة .
وقد تمكنت عناصر الحرس المدني تمكنوا من احتواء دخول جميع المهاجرين الذين تمكنوا من عبور السياج الحديدي.
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