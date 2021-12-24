صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور والفيديوهات

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن احتفال الفرنسي، عثمان ديمبلي، بحفل زفافه في المغرب، فاجأ نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

وقالت صحيفة “سبورت” أن لاعبي برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من مقاطع الفيديو والصور المسربة من حفل الزفاف بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أيضا إلى أن حفل زفاف ديمبلي يتزامن أيضا مع المفاجأة التي فجرها اللاعب الفرنسي بشأن استعداده لتجديد عقده مع برشلونة خلال أيام لمدة 5 مواسم جديدة، مع الاستعداد لتخفيض راتبه مع النادي.

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