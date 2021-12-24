صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور والفيديوهات

2021-12-24 / 3:20 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن احتفال الفرنسي، عثمان ديمبلي، بحفل زفافه في المغرب، فاجأ نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

وقالت صحيفة “سبورت” أن لاعبي برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من مقاطع الفيديو والصور المسربة من حفل الزفاف بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أيضا إلى أن حفل زفاف ديمبلي يتزامن أيضا مع المفاجأة التي فجرها اللاعب الفرنسي بشأن استعداده لتجديد عقده مع برشلونة خلال أيام لمدة 5 مواسم جديدة، مع الاستعداد لتخفيض راتبه مع النادي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

2021-12-24 / 2:37 مساءً
Photo of اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

2021-12-24 / 10:52 صباحًا
Photo of نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

2021-12-24 / 9:34 صباحًا
Photo of خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون مرفوعي الرأس”

خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون…

2021-12-23 / 3:14 مساءً
Photo of كأس إفريقيا.. خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس

كأس إفريقيا.. خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس

2021-12-23 / 12:15 مساءً
Photo of تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه

تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه

2021-12-23 / 10:57 صباحًا
Photo of الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في نهائي السوبر الأفريقي

الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في…

2021-12-22 / 8:39 مساءً
Photo of وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء التسخينات بالملعب

وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء التسخينات بالملعب

2021-12-22 / 3:44 مساءً
Photo of الانتقالات الشتوية محور اجتماع لجنة المراقبة والتدبير لجامعة لقجع

الانتقالات الشتوية محور اجتماع لجنة المراقبة والتدبير لجامعة لقجع

2021-12-22 / 3:13 مساءً
Photo of قبيل مواجهة الأهلي.. إصابة لاعب الرجاء محمد الناهيري بكورونا

قبيل مواجهة الأهلي.. إصابة لاعب الرجاء محمد الناهيري بكورونا

2021-12-22 / 2:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق