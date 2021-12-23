الموت يفجع الفنان منصور بدري

2021-12-23 / 2:37 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي أمس الأربعاء، والد بطل المسلسل الرمضاني “بنات العساس”، الفنان منصور بدري.

و نعى الفقيد مجموعة من الفنانين أبرزهم طارق البخاري ، الذي حرص على نشر تدوينة بموقع “انستقرام” قائلا :”ببالغ الحزن والأسى اتقدم بالتعازي للاخ منصور بدري ولأفراد عائلته الكريمة”.

و أضاف :”أسأل الله أن يتغمد والده برحمته ويسكنه فسيح جنانه، انا لله و انا اليه راجعون”.

و بدوره الفنان عبد السلام بوحسيني كتب عبر نفس المنصة :” عزائي للفنان الممثل و الصديق العزيز منصور بدري، و أسرته في وفاة والده، تغمده الله بواسع رحمته و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و فور إعلان الخبر انهالت تعاليق المواساة و المؤازرة على الفنان المغربي، (انهالت) من طرف أصدقائه و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

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