فرنسا تشرع في تلقيح الأطفال بين سن ال5 وال11 ضد كورونا

2021-12-22 / 1:29 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيي فيران، أن بلاده باشرت اليوم الأربعاء 22 دجنبر حملة التلقيح ضد “كوفيد-19” بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة.

وقال الوزير، في تصريح تلفزيوني، “فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال” من هذه الفئة العمرية، موضحا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين “في الوقت الراهن”.

وبالموازاة مع ذلك، دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات “إلى تسريع” العمل من المنازل في مواجهة “كوفيد-19″، داعية إياها من الآن إلى الاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

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