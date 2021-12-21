رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح ضد “أوميكرون

هبة بريس _ متابعة

قال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، الثلاثاء، إنه “لا توجد إجابة حتى الآن” عما إذا كان يتعين على الشركات المصنعة للقاحات تطوير لقاح ضد متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال مكوك: “دعني أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن حول ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح تكيفي بتركيبة مختلفة للتعامل مع هذا (أوميكرون) أو أي متغيرات أخرى”.

الجدير بالذكر أن العديد من الدول أعادت فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي بعد انتشار المتحور في العديد من أنحاء العالم.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى، قبل بضعة أيام، من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، في وقت ألقت فيه الأزمة الصحية الأخيرة بظلالها أيضا على الأسواق المالية التي تخشى من تأثير ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.

وأصبح “أوميكرون” السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة بعد أن تسبب بإصابة 73 في المئة من الحالات الجديدة بفيروس كورونا، بعد أقل من 3 أسابيع من تسجيل أول إصابة به في البلاد.

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