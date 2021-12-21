العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بخريبكة

هبة بريس _ الرباط

عثر، مساء امس الإثنين، على رضيعة حديثة الولادة نتخلى عنها بالقرب من مقهى بحي حمروكات ضاحية مدينة خريبكة.

وقالت مصادرنا أن الواقعة استنفرت عناصر الشرطة المداومة، حيث تمت معاينة الرضيعة التي لايزال الحبل السري ملتصقا بسرتها، إذ تم نقلها إلى قسم العناية بالأطفال بالمستشفى الإقليمي بخريبكة.

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات وظروف الواقعة وتحديد هوية الأم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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