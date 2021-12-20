‏”موديرنا”: جرعتنا المعززة فعالة ضد “أوميكرون”‏

2021-12-20 / 2:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة الأدوية “موديرنا”، اليوم الاثنين، أن “جرعتها المعززة من لقاحها المضاد لفيروس “كورونا” ‏المستجد يبدو أنها توفر الحماية ضد متحور “أوميكرون” الجديد”، الذي ينتشر حاليا في جميع أنحاء العالم.‏

وقالت في إعلان لها إن “البيانات الأولية من اختباراتها المعملية وجدت أن نستختها المعززة المستخدمة حاليا في أمريكا وأماكن أخرى توفر مستويات متزايدة من الأجسام المضادة لتحييد “أوميكرون”، لكنها عثرت أيضا أن جرعة مضاعفة من الجرعة المعززة توفر زيادة أكبر في تلك المستويات”، وفقا لشبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وأضافت “موديرنا” أن جرعتها المعززة من لقاحها، والتي أجازتها إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وتحتوي على 50 ميكروغراما، تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد “أوميكرون” 37 ضعفا، بالمقارنة مع مستويات ما قبل التعزيز.

وأردفت أنه “في الوقت نفسه، وجدت أن جرعة معززة 100 ميكروغرام أعطت زيادة قدرها 83 ضعفا في مستويات الأجسام المضادة المعادلة”.

وأشارت شركة “مودرنا” في بيانها اليوم إلى أنها ستظل تعمل على تطوير معزز خاص بمتحور “أوميكرون”، متوقعة أن يخضع للتجارب السريرية في أوائل عام 2022.

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