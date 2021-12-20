فنان تطواني ينضم إلى الفيفا كمسؤول عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه

هبة بريس - فن

أعلن الفنان التطواني نادر الخياط المعروف ب”ريدوان” انضمامه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب منشور للفنان العالمي، على حسابه ب”انستغرام” ، فقد تم تكليفه كمسؤول عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه.

وولد نادر خياط يوم 10 أبريل 1972 بمدينة تطوان المغربية، وفي سن الـ18 قرر الهجرة إلى السويد والاستقرار هناك حيث تابع طموحاته الموسيقية من خلال الغناء والعزف على الجيتار في مختلف فرق الروك المحلية، ثم بعد ذلك قام بتغيير الاتجاه الفني، وذلك باختيار إنتاج وكتابة الأغاني لفنانين آخرين

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