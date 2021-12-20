فنان تطواني ينضم إلى الفيفا كمسؤول عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه

2021-12-20 / 8:30 صباحًا
0
هبة بريس - فن

أعلن الفنان التطواني نادر الخياط المعروف ب”ريدوان” انضمامه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب منشور للفنان العالمي، على حسابه ب”انستغرام” ، فقد تم تكليفه كمسؤول عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه.

وولد نادر خياط يوم 10 أبريل 1972 بمدينة تطوان المغربية، وفي سن الـ18 قرر الهجرة إلى السويد والاستقرار هناك حيث تابع طموحاته الموسيقية من خلال الغناء والعزف على الجيتار في مختلف فرق الروك المحلية، ثم بعد ذلك قام بتغيير الاتجاه الفني، وذلك باختيار إنتاج وكتابة الأغاني لفنانين آخرين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنانة هند صبري تنشر صورتها في العمرة

الفنانة هند صبري تنشر صورتها في العمرة

2021-12-19 / 9:35 مساءً
Photo of أغنية البهاوي و لمجرد الأكثر مشاهدة عربيا في اليوتيوب لسنة 2021

أغنية البهاوي و لمجرد الأكثر مشاهدة عربيا في اليوتيوب…

2021-12-18 / 9:01 مساءً
Photo of الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

2021-12-18 / 3:54 مساءً
Photo of موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”

موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا…

2021-12-17 / 2:20 مساءً
Photo of إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف التفاصيل

إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف…

2021-12-16 / 11:55 مساءً
Photo of تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

2021-12-16 / 9:41 مساءً
Photo of بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش ديرو بيا البوز”

بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش…

2021-12-16 / 2:48 مساءً
Photo of مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و الاوصياء على الفن خارج التغطية

مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و…

2021-12-15 / 2:06 مساءً
Photo of بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد الريفي

بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد…

2021-12-15 / 1:26 مساءً
Photo of هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب في “فيديو الخيانة” ؟

هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد…

2021-12-15 / 11:39 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق