Members of the Spanish National Police escort an arrested man accused of collaborating with the Islamic State in San Sebastian on October 11, 2016. Spanish police have arrested two men on suspicion of seeking recruits for the Islamic State group, the interior ministry said today. / AFP PHOTO / ANDER GILLENEA

مطلوب دوليا ..اسبانيا تعتقل المغربي “فكري “أحد أخطر تجار المخدرات

2021-12-18 / 6:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فككت الشرطة الاسبانية ببرشلونة، مافيا لتجارة المخدرات ، حيث تم اعتقال عدد من افرادها الصادرة في حقهم مذكرات بحث دولية .

وتمكنت الشرطة الاسبانية خلال هذه العملية من اعتقال 17 شخصاً، 11 منهم يحملون الجنسية الإسبانية و6 مغاربة، في 16 عملية مداهمة وقعت في مدن برشلونة وبونتبيدرا وقادش.

ومن بين الموقوفين في هذه العملية مواطن مغربي يدعى “فكري أ” يعتبر مسؤولاً مباشراً في إسبانيا عن إدخال 4 ألاف و300 كجم من مخدر الحشيش في سان بدرو ديل بيناتار في مدينة مورسيا وألف و800 كجم من الكوكايين في سواحل جاليسيا وكليهما في عام 2021.

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