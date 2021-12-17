دعوات أممية تطالب المغرب بعدم تسليم الناشط الإيغوري الى الصين

2021-12-17 / 6:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة المغرب ، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان، إلى الصين.

وأوضح الخبراء أن الدعوة تأتي “خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وقال الخبراء في بيان إن تسليم طالب اللجوء الإيغوري إلى الصين ينتهك مبادئ “عدم الإعادة القسرية”.

ووافقت محكمة النقض على تسليم آيشان إلى الصين، وكان قد اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”،

وآيشان هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان. وتتهمه السلطات الصينية، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني، بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

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