منظمة “الفاو”: أزيد من 91% يعانون من الجوع في المنطقة العربية

2021-12-17 / 2:30 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية “الفاو”، ان أزيد من 91 في المائة من سكان المنطقة العربية، قد عانو الجوع، على مدى العشرين سنة الماضية.

وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان ” نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 ” ، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في المنطقة العربية وصل إلى 69 مليون شخص خلال سنة 2020 وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من ثلث سكان المنطقة ، أي 141 مليون شخص ، عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020 ، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه .

وقال المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، عبد الحكيم الواعر ، ” لا تزال النزاعات تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة ، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات ، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات “.

وحذر من أنه ” قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء ” .

وأشار التقرير إلى أن وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت يشكل عبئاً مزدوجا تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية ، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة ، لافتا إلى أنه في عام 2020 ، كان 20.5 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم و7.8 بالمائة يعانون من الهزال.

كما يسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية ، ويدعو إلى تحديد السياسات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولا وكفاءة ومرونة ، وإرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة ، من الإنتاج إلى الاستهلاك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ”أوميكرون”

قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ”أوميكرون”

2021-12-17 / 5:04 مساءً
Photo of وزير الصحة الألماني: نتوقع موجة خامسة “هائلة وغير مسبوقة”

وزير الصحة الألماني: نتوقع موجة خامسة “هائلة وغير مسبوقة”

2021-12-17 / 3:39 مساءً
Photo of في الذكرى ال11 للثورة.. التونسيون يحتلفون بالشوارع

في الذكرى ال11 للثورة.. التونسيون يحتلفون بالشوارع

2021-12-17 / 2:59 مساءً
Photo of فرنسا تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديد العدوى

فرنسا تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديد العدوى

2021-12-17 / 1:28 مساءً
Photo of بايدن للأمريكيين: فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين

بايدن للأمريكيين: فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير…

2021-12-17 / 12:52 مساءً
Photo of القضاء الفرنسي يقرر إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر رداد

القضاء الفرنسي يقرر إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر…

2021-12-17 / 12:19 مساءً
Photo of أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

2021-12-17 / 11:04 صباحًا
Photo of أمريكا.. توصيات صحية بعدم استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”

أمريكا.. توصيات صحية بعدم استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”

2021-12-17 / 10:37 صباحًا
Photo of مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون ينتصر للمسلمين

مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون ينتصر للمسلمين

2021-12-16 / 9:55 مساءً
Photo of طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ

طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر…

2021-12-16 / 8:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق