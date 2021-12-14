الصورة تعبيرية

دورة استثنائية لجماعة مكناس تنطلق بالاحتجاجات وتنتهي بالمستعجلات.

2021-12-14 / 10:37 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت الدورة الاستثنائية للجماعة الترابية لمكناس، التي انعقدت أطوارها مساء يوم أمس الاثنين 13 دجنبر 2021، إحتجاجات قوية و مثيرة ، حيث انطلقت الدورة على إيقاع وقفة احتجاجية صاخبة لعاملات مصنع سيكوميك، حيث تم منع وسائل الإعلام من حضور أشغالها، قبل أن تنتهي الوقائع بنقل مستشارة صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

مصدر لهبة بريس قال، أن أسباب عدم فتح الدورة في وجه العموم تعود إلى الاحتجاجات الصاخبة التي تقودها مجموعة من عاملات مصنع سيكوميك، واللواتي نظمن وقفتهن بباب مقر الجماعة، كما تبينه الصورة، الأمر الذي دفع بالمجلس إلى عقد الدورة بشكل مغلق تجنبا من الإشتباكات واقتحام مقر الجماعة .
و أضاف ذات المصدر، أن الدورة عرفت مشهد مثير للغاية يتجلى في تعرض مستشارة لحالة إغماء، ليتم نقلها صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس في حالة غيبوبة ، وذلك على إثر دخولها في مشادات كلامية مع رئيس الجماعة بسبب إقصاءها من عملية الانتداب ضمن أربعة أعضاء من المجلس بداخل المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس” يضيف مصدرنا.

هذا وتجدر الإشارة أن الجماعة الترابية لمكناس عاشت خلال أشغال الدورة العادية صراعات حادة بين مجموعة من الأعضاء الذي يشكلون الأغلبية وذلك بسبب التطاحنات حول مناصب المسؤولية على رأس مجموعة من القطاعات بالمدينة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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